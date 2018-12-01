Real Madrid بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم 1-12-2018 الدوري الاسباني يوتيوب HD بدون تقطيع

تبدأ مباراة ريال مدريد - فالنسيا في الساعة 22:45 بتوقيت مكة على ملعب استاد سانتياغو بيرنابييو في مدريد ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.





ريال مدريد: من المحتمل أن يلجأ سولاري إلى اختيار نفس التشكيلة التي لم تتغير بعد فوزه الرائع على روما في ليلة الثلاثاء.

Real Madrid بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم 1-12-2018 الدوري الاسباني يوتيوب HD بدون تقطيع

فالنسيا: يجب على مارسيلينو أن يقرر ما إذا كان سيبقى على مهاجمين فقط ، حيث سيغيب د رودريغو مورينو أو ومينا عن القائمة إذا اختار مدرب فالنسيا تشكيلًا أكثر دفاعًا.

Real Madrid بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم 1-12-2018 الدوري الاسباني يوتيوب HD بدون تقطيع

ماذا قالوا قبل اللقاء :





قال مدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري عن مواجهة فالنسيا:





نحن نعلم أن فالنسيا فريق منظم جدا و صاحب تكتيك عالي.





مدرب فالنسيا مارسيلينو عن مواجهة الملكي:





"ريال مدريد لديه أسلحة للتغلب على أي فريق ، ولكن في الحقيقة أنهم متقلبين في الدوري الاسباني.

Real Madrid بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم 1-12-2018 الدوري الاسباني يوتيوب HD بدون تقطيع

من المتوقع ان يلعب الفريق الملكي بخطة 4-4-2 و أن تكون قائمة اللاعبين كالتالي :





كورتوا. كارفاخال ، راموس ، فاران ، مارسيلو. كروس ، مودريتش ، يورينتي ؛ لوكاس بنزيمة ، جاريث بايل





فالنسيا:

نيتو. واس ، غابرييل ، دياكابي ، جايا ؛ Coquelin، Kondogbia، Parejo؛ مينا ، مورينو ، غويديس





Real Madrid بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم 1-12-2018 الدوري الاسباني يوتيوب HD بدون تقطيع





هل تعلم أن؟





ريال مدريد لم يهزم في آخر ثلاثة لقاءات تنافسية مع فالنسيا.





فالنسيا لم يفز في برنابيو منذ عام 2008.





سجل كلا الفريقين هدف واحد على الأقل في آخر 11 مباراة.