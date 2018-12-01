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سبق – السعودية | ولي العهد يلتقي رئيس الأرجنتين على هامش انعقاد قمة العشرين

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:24 م
سبق – السعودية | ولي العهد يلتقي رئيس الأرجنتين على هامش انعقاد قمة العشرين
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الفجر السعودي
 
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، على هامش انعقاد قمة العشرين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي، وذلك على هامش انعقاد القمة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين.

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