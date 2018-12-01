مفاجأة كارثية.. فنانة شهيرة تفضح الوسط الفني: "مليء بالشواذ"

قالت الفنانة والمطربة بوسي، إن الوسط الفني أصبح مليئًا بأصحاب الميول الجنسية الشاذة، مشيرة إلى أنّها تتعامل معهم بشكل طبيعيّ، لأنّ ذلك يعتبر حرية شخصية، ولا يحقّ لها التدخّل في أفكار الناس وآرائهم.





وأوضحت "بوسي"، خلال حوارها مع الإعلامية أروى، في برنامج “تحت السيطرة” على قناة "الجديد"، “قناعتي أنها حرية شخصية، ولن أتدخل في شخصهم فليس لي الحق بذلك، ولا أجد مانع من التعامل معهم طالما أنه لا يوجد إحراج لي أو ما يعرضني للأذى، فكل منا يهتم بإنجاز عمله فقط".





وعلّقتْ بوسي على الصّور، التي انتشرت للفنانة ميس حمدان، وظهرتْ فيها بملابس جريئة، برفقة مجموعة من الأشخاص في الهالوين مؤخرًا، موضحة أنّ “حمدان” قد تكون بالغتْ بارتداء هذه الملابس، لكن في النهاية هذه حريّتها الشخصيّة.







