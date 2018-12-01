كورة اون لاين - kora online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم مباشر بدون تقطيع | تابع لايف Real Madrid
السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:18 معمرو عادل
كورة اون لاين - kora online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم مباشر بدون تقطيع | تابع لايف Real Madrid
تقدم بوابة الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية والمرتقبة التي تجمع كلاً من ريال مدريد الإسباني ضد نظيره فالنسيا والتي تقام علي ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي في قمة منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".
كورة اون لاين - kora online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم مباشر بدون تقطيع | تابع لايف Real Madrid
بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا
ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب الفوز الأوروبي علي روما الإيطالي بهدف العودة من جديد إلي نغمة الإنتصارات علي المستوي المحلي وذلك بعدما خسر من إيبار بثلاثية خلال الجولة الماضية ، لتكون الثلاث نقاط بمثابة إنطلاقة جديده للميرنجي نحو سباق المقدمة .
كورة اون لاين - kora online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم مباشر بدون تقطيع | تابع لايف Real Madrid
فيما سيحاول فالنسيا الإسباني تكرار نتائجه الإيجابية ضد اللوس بلانكوس في ملعبه ووسط جماهيره ، لتعطيه دفعة معنوية بالإضافة إلي تصحيح مسارة بجدول ترتيب الليجا ، وذلك بعدما حل في المركز الثاني عشر برصيد17 نقطة.
كورة اون لاين - kora online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم مباشر بدون تقطيع | تابع لايف Real Madrid
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