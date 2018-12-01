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تامر حسني يكشف عن تفاصيل دوره في فيلم "البدلة"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:19 م
تامر حسني يكشف عن تفاصيل دوره في فيلم البدلة
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

قال الفنان تامر حسني إن دوره في فيلم "البدلة" ليس كما يظهر بأنه يقوم بدور ضابط، بل تدور فكرة الفيلم حول شباب لم يجدوا الاحترام والدعم في حياتهم من المجتمع، فيقرروا التستر وراء "البدلة" ليحصوا على احترام وتقدير الناس لهم.

 

وأضاف تامر حسني خلال ظهرو خاص في برنامج "مؤثرون" على فضائية "الغد"، أنه بات من الطبيعي في تلك الفترة تلذذ البعض بتجريح الآخرين، لذا وجد أبطال الفيلم الاحترام في البدلة، مشيرا إلى أن شخصيات الأبطال لجأت إلى السهل من خلال زي الشرطة بدون بذل أي مجهود، لذا واجهوا عقوبة في نهاية الأحداث.

 

وأوضح تامر حسني أن الفيلم يبعث برسالة بأن هناك العديد من الشباب لديهم المواهب الحقيقية والأفكار العظيمة ويمكن الاستفادة منها، مشيراً إلى أنه يجب السماع للشباب لأن لديهم طاقات كبيرة ومفيدة ومشاريع مهمة للبلاد.

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