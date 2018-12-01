يلا شوت الجديد .. مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر كورة لايف HD Real Madrid مجاناً عبر Bein Sport 3 HD Yalla Shoot

زوار الفجر الرياضي الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع فريقي ريال مدريد وفالنسيا في إطار مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني "الليجا".





ويتواجد ريال مدريد في المركز السابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 20 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المرتبة 13 برصيد 17 نقطة.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر كورة لايف HD Real Madrid مجاناً عبر Bein Sport 3 HD Yalla Shoot

تشكيل ريال مدريد: كورتوا، كارفخال، راموس، فاران، ريجليون، لورينتي، سيبالوس، مودريتش، فاسكيز، بيل، بنزيما.





تشكيل فالنسيا: نيتو، واس، جاراي، باوليستا، جايا، سولير، كوكلين، باييخو، جيديس، مينا، جاميرو.