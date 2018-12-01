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غدًا.. مدير تحرير "الفجر الفني" يناقش إطلالات الفنانات على الفضائية المصرية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:09 م
غدًا.. مدير تحرير الفجر الفني يناقش إطلالات الفنانات على الفضائية المصرية
أحمد رمضان متولي
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محمد النجدي
 

يحل الكاتب الصحفي أحمد رمضان متولي، مدير تحرير موقع الفجر الفني، ضيفًا على قناة الفضائية المصرية، غدًا الأحد في تمام السابعة مساًء.

 

ومن المقرر أن يدور الحوار عن أبرز القضايا السياسية والفنية على الساحة الإعلامية، ومدى تأثر المجتمع بالأعمال الفنية، خاصة ما تشهده من جدل واسع خلال الفترة الأخيرة.

 

ويناقش "مدير تحرير الفجر الفني"، أبرز إطلالات الفنانات خلال مهرجاني الجونة والقاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، وما سببته تلك الإطلالات من جدل واسع على مواقع السوشيال ميديا.

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