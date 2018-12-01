كورة لايف - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا (koora live) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا على كورة ستار live
السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:11 معمرو عادل
كورة لايف - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا (koora live) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا على كورة ستار live
كشف مدرب نادي ريال مدريد الإسباني , سانتياجو سولاري , عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة نظيره فريق فالنسيا , مساء اليوم السبت , على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو , في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الليجا الإسبانية .
كورة لايف - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا (koora live) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا على كورة ستار live
المدرب الأرجنتيني استدعى 20 لاعباً من أجل التواجد الليلة في المباراة , وقد شهدت القائمة غياب النجم الألماني توني كروس , والنجم البرازيلي مارسيلو بقرار فني من المدرب , في حين شهدت القائمة المستدعاة استدعاء إيسكو .
كورة لايف - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا (koora live) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا على كورة ستار live
في حين شهدت القائمة غياب ناتشو فرنانديز , وكاسيميرو , بسبب الإصابة , في حين شهدت القائمة غياب المدافع خيسوس فاييخو بقرار فني من القائمة , في حين شهدت القائمة تواجد الظهير الأيسر الشاب سيرجيو ريجليون .
كورة لايف - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا (koora live) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا على كورة ستار live
:: وجائت القائمة المستدعاة كاملة كالأتي ::
حراسة المرمى: كورتوا , نافاس , كاسيا .
خط الدفاع: راموس , فاران , ريجليون , أودريوزولا , خافي سانشيز , كارفخال .
خط الوسط: مودريتش , فالفيردي , لورينتي , أسينسيو , إيسكو , سيبايوس .
خط الهجوم: ماريانو , بنزيما , بيل , فاسكيز , فينيسيوس .
كورة لايف - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا (koora live) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا على كورة ستار live
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