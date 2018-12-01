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شهدت القائمة المستدعاة التى أعلنها المدرب سانتياجو سولاري , لمواجهة نظيره فريق فالنسيا , مساء اليوم السبت , في الجولة الرابعة عشر من منافسات الليجا الإسبانية على ملعب البرنابيو , غياب الثنائي توني كروس ومارسيلو.

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر ماتش Real Madrid اليوم |كورة لايف|كورة اون لاين | ستار

إذاعة ” راديو كوبي ” الإسبانية قالت بأن السبب وراء استبعاد البرازيلي مارسيلو هو أن اللاعب يعاني من حمل زائد في الساق اليمنى , في حين أن أن النجم الألماني توني كروس يعاني من إنزعاجات وعدم راحة في الركبة اليمنى .

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر ماتش Real Madrid اليوم |كورة لايف|كورة اون لاين | ستار

ويعد غيب الثنائي مارسيلو وكروس عن قائمة الفريق الليلة بمثابة ضربة قوية للمدرب سولاري الذي يبحث عن الفوز الليلة للإبقاء على أمال الفريق في المنافسة على اللقب , بينما شهدت القائمة تواجد اللاعب إيسكو بعد الجدل الأخير .

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر ماتش Real Madrid اليوم |كورة لايف|كورة اون لاين | ستار

ومن المتوقع أن يلعب الشاب ريجليون كأساسي الليلة ضد فالنسيا في ظل غياب مارسيلو وناتشو , في حين من المتوقع أن يلعب سيبايوس في خط الوسط بدلاً من كروس , وربما يعتمد المدرب سولاري على إيسكو أو فالفيردي.