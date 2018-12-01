"التنمية السياحة" تعلن موعد إسناد تطوير مركز رأس الحكمة بالساحل الشمالى

قال سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، أن خطة تطوير مركز رأس الحكمة بالساحل سوف نعلن عن الاستشاري العالمي لها منتصف ديسمبر الحالي وإصدار أمر الإسناد، والذي يتولى عملية التطوير.





وأضاف فى تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر "الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق"، أن حجم الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال العام المالي للموازنة تبلغ 1.6 مليار جنيه، مضيفا: "حققنا 470 مليون جنيه بمعدلات نمو تصل إلى 32 % منذ بداية العام المالي".





ونوه إلى أن المنافسة بين 3 عروض مقدمة من شركات عالمية بعد أن كانت 22 عرضا، لافتا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن المخطط التفصيلي خلال 6 أشهر، رافضا الحديث عن أسماء الاستشاريين كونها تخص الهيئة العامة للتخطيط.





وأشار إلى أن هناك ألية عرض للأراضي السياحية على المستثمريين من ضمن الخطط المستهدفة لتنمية القطاع، لافتا إلى أن منظومة الهيئة نجحت في تحقيق التكامل، وأن قطاع السياحة بدا فى التعافي.





وأوضح أن هناك استعدادات تجرى على مستوى عالى للتحضير لموتمر برلين فى مارس القادم للترويج للسياحة المصرية، مشيدا بحملات الترويج الدولية للسياحة المصرية.





ولفت إلى أن مستهدف التوسع فى مجال سياحة الإقامة يحتاج إلى بعض التشريعات لموائمتها فى مصر.





ونبه إلى أن العين السخنة ورأس صدر من أكبر الأماكن بمصر التى تتبني استراتيجية سياحة الإقامة، منوها إلى أنه يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية كإسبانيا وإيطاليا.





وأكد أنه بانتظار موافقة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لسياسات الترويج للأراضي، وطرح أراضٍ جديدة.





ولفت إلى أن هناك آلية مستحدثة وهى الصندوق السياحي لدعم الشركات المتعثرة وتطوير الفنادق لتنمية الاستثمار فى القطاع، وسوف يتم توفير التمويل اللازم للصندوق من الشركات الخاصة والقطاع المصرفي.





وتبلغ المساحة الإجمالية المعروضة للاستثمار السياحى برأس الحكمة 11.5 مليون متر.