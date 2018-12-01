يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الايطالي .. Yallashoot
السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:53 معمرو عادل
يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الايطالي .. Yallashoot
يبدأ موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا مساء السبت في الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة بي إن سبورت hd 3 بنقل المباراة حصرياً ومباشرة بتعليق حفيظ دراجي، وذلك في المباراة التي يدير أحداثها الحكم الدولي الإسباني خوسي لويس غونزاليس غونزاليس.
يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الايطالي .. Yallashoot
يدخل المدرب الارجننتيني سانتياجو سولاري المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد مباراة فالنسيا بتشكيل يتكون من تييبو كورتوا لحراسة المرمى، ورباعي الدفاع ألفارو أودريوزولا، سيرجيو راموس، ناتشو، كارفخال، وفي الوسط لوكا مودريتش، كاسميرو، توني كروس، وبالهجوم بيل وبنزيما وفاسكيز، وذلك بحسب توقعات شبكة سكاي سبورتس.
ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر
وعن طرق مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا ، فإنه يمكنك متابعة أحداثه عبر التلفاز من خلال مجموعة من القنوات الناقلة على مختلف الأقمار الصناعية، أو عبر روابط مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت، وسنتيح لكم قبل بدابة اللقاء رابط مشاهدة مباراة الريال ضد فالنسيا أون لاين يلا شوت بدون تقطيع.
وتم استبعاد ثلاثة لاعبين عن قائمة ريال مدريد لخوض لقاء الليلة أمام فالنسيا، أبرزهم كاسيميرو وكارفخال لعدم تعافيهم من الإصابة.
قال المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، أن الميرنجي لا يفتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو جزء من تاريخ النادي.
وتعتبر مباريات ريال مدريد وفالنسيا من أهم المباريات التي تشهد إثارة كيرة في كرة القدم الإسبانية وتتمتع بنسب مشاهدة عالية.
وكان ريال مدريد متعثراً في بداية الموسم مع المدرب الأسباني لوبتيجي وهو ما دفع رئيس النادي لأنهاء تعاقده ومع سولاري تحسنت النتائج في الفترة الأخيرة.
يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الايطالي .. Yallashoot
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