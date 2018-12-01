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8 مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول في شهر "ديسمبر"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:54 م
8 مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول في شهر ديسمبر
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علاء خليف
 
 
ينتظر فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مواجهات نارية في شهر ديسمبر.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز المواجهات المنتظرة لـ"ليفربول" خلال شهر ديسمبر:

- 2 دسمبر .. ليفربول × إيفرتون (الدوري الإنجليزي)

- 5 ديسمبر .. ليفربول × بيرنلي (الدوري الإنجليزي

- 8 ديسمبر .. ليفربول × بورنموث (الدوري الإنجليزي)

- 11 ديسمبر .. ليفربول × نابولي (دوري أبطال أوروبا)

- 16 ديسمبر .. ليفربول × مانشيستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)

- 21 ديسمبر .. ليفربول × ولفرهامبتون (الدوري الانجليزي)

- 26 ديسمبر .. ليفربول × نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)

- 29 ديسمبر .. ليفربول × أرسنال (الدوري الإنجليزي)
المزيد عن: محمد صلاح مباريات ليفربول في ديسمبر مباراة ليفربول ليفربول
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