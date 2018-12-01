8 مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول في شهر "ديسمبر"
السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:54 معلاء خليف
ينتظر فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مواجهات نارية في شهر ديسمبر.
ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز المواجهات المنتظرة لـ"ليفربول" خلال شهر ديسمبر:
- 2 دسمبر .. ليفربول × إيفرتون (الدوري الإنجليزي)
- 5 ديسمبر .. ليفربول × بيرنلي (الدوري الإنجليزي
- 8 ديسمبر .. ليفربول × بورنموث (الدوري الإنجليزي)
- 11 ديسمبر .. ليفربول × نابولي (دوري أبطال أوروبا)
- 16 ديسمبر .. ليفربول × مانشيستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)
- 21 ديسمبر .. ليفربول × ولفرهامبتون (الدوري الانجليزي)
- 26 ديسمبر .. ليفربول × نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)
- 29 ديسمبر .. ليفربول × أرسنال (الدوري الإنجليزي)
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