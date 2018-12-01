"بيت المسرح" يشارك بـ ٣ عروض بمهرجان المسرح العربي

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته الكبيرة باختيار لجنة مشاهدة مهرجان المسرح العربي والمقرر عقده بالقاهرة في الفترة ما بين ١٠ الى ١٦ يناير من العام المقبل بالقاهرة ، حيث يشارك البيت الفني للمسرح ب ٣ عروض مسرحية من أصل ٤ عروض هي مجمل العروض المصرية المشاركة بالمهرجان.





العروض هي عرض المعجنة، تأليف سامح مهران إخراج أحمد رجب، من إنتاج فرقة المسرح القومي، عرض " الحادثة" من تأليف لينين الرملي، إخراج عمرو حسان ، من إنتاج فرقة مسرح الغد، و ذلك ضمن عروض المسار الأول " عروض الدورة ال١١ لمهرجان المسرح العربي" ، بينما يشارك عرض " الطوق و الأسورة" عن رواية يحيى الطاهر عبد الله، إخراج ناصر عبد المنعم ، إنتاج فرقة مسرح الطليعة، ضمن عروض المسار الثاني " عروض جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لعام ٢٠١٨".



