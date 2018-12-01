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مدرب حراس بني سويف يشيد بأداء عبد الستار أمام الفيوم

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:46 م
مدرب حراس بني سويف يشيد بأداء عبد الستار أمام الفيوم
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محمد الحسيني
 

أشاد نبيل شعبان مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم ببنى سويف الرياضى بأداء مصطفى عبد الستار حارس مرمى الفريق السويفي وذلك بمباراة الفريق أمام الفيوم والتى انتهت بفوز بنى سويف بثلاثية نظيفة .

وقال نبيل شعبان : سعيد بأداء مصطفى عبد الستار خلال جميع المباريات بصفة عامة ومباراة الفيوم بصفة خاصة ، وتعامله المتميز فى جميع الكرات العرضية والهجمات المرتدة بجانب الانسجام مع لاعبي الفريق ودوره القيادى مع زملاءه .

وأضاف : لدينا ثقة كبيرة فى جميع حراس الفريق الرباعى مصطفى عبد الستار وشريف عبد العزيز ومحمد السيد ( اوكا ) واحمد عبد الرحيم .

وشارك مصطفى عبد الستار حارس مرمى بنى سويف بجميع مباريات الفريق السويفى خلال 11 مباراة تلقى خلالها 8 أهداف ك ثانى أقل الفرق التى منيت شباكها بأهداف خلف سوهاج والذى تلقا شباكه 7 أهداف. 

وحافظ مصطفى عبد الستار على نظافة شباكه بمباريات أسوان والإعلاميين وسوهاج وطهطا والفيوم .
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