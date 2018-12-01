مجلس النواب يبحث تعديل بنود في قانون الرياضة "مستند"



وتضمن الخطاب دعوة الاتحادات الاوليمبية لحضور الجلسة الاولي وغير الاوليمبية لحضور الجلسة الثانية وأندية الممتاز لحضور الجلسة الثالثة.



وطلب رئيس النواب من وزير الرياضة حضور تلك الجلسات أو من ينوب عنه.





تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطابا من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب يفيد بعقد ٣ جلسات خلال الأيام القادمة بشأن مناقشة الآثار المترتبة على قانون الرياضة وإجراء بعض التعديلات.