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مجلس النواب يبحث تعديل بنود في قانون الرياضة "مستند"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:46 م
مجلس النواب يبحث تعديل بنود في قانون الرياضة مستند
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هاني عصام
 
تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطابا من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب يفيد بعقد ٣ جلسات خلال الأيام القادمة بشأن مناقشة الآثار المترتبة على قانون الرياضة وإجراء بعض التعديلات.

وتضمن الخطاب دعوة الاتحادات الاوليمبية لحضور الجلسة الاولي وغير الاوليمبية لحضور الجلسة الثانية وأندية الممتاز لحضور الجلسة الثالثة.

وطلب رئيس النواب من وزير الرياضة حضور تلك الجلسات أو من ينوب عنه.

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