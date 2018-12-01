الأردن: ترجيح اجتماع مصالحة ليبية في عمان غدا

توقعت مصادر أردنية تمكن الأردن من تحقيق اختراق على صعيد الأزمة الليبية المتفاقمة، من خلال محاولة عقد اجتماع مصالحة يوم غد الأحد، بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، الذي وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان مساء اليوم السبت، برفقة السيدة عقيلته، مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر والذي يتواجد في عمّان منذ أيام في زيارة غير معلنة.







وكان السراج وصل إلى عمّان في زيارة رسمية إلى المملكة، يجري خلالها، بحسب ما قالت المصادر لـ24، مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لكن المصادر تكتمت بشأن الشخصيات المهمة والبارزة المرافقة للسراج، وهي مدير المخابرات الليبية ووزراء في حكومة الوفاق، واكتفت بالقول مسؤوليين ليبيبن.







ومن المقرر أن يلتقي السراج أيضاً، خلال الزيارة، رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز.