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الأردن: ترجيح اجتماع مصالحة ليبية في عمان غدا

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:47 م
الأردن: ترجيح اجتماع مصالحة ليبية في عمان غدا
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وكالات
 
توقعت مصادر أردنية تمكن الأردن من تحقيق اختراق على صعيد الأزمة الليبية المتفاقمة، من خلال محاولة عقد اجتماع مصالحة يوم غد الأحد، بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، الذي وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان مساء اليوم السبت، برفقة السيدة عقيلته، مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر والذي يتواجد في عمّان منذ أيام في زيارة غير معلنة.



وكان السراج وصل إلى عمّان في زيارة رسمية إلى المملكة، يجري خلالها، بحسب ما قالت المصادر لـ24، مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لكن المصادر تكتمت بشأن الشخصيات المهمة والبارزة المرافقة للسراج، وهي مدير المخابرات الليبية ووزراء في حكومة الوفاق، واكتفت بالقول مسؤوليين ليبيبن.



ومن المقرر أن يلتقي السراج أيضاً، خلال الزيارة، رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز.



وأوضحت المصادر، أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية، والمياه والري والعمل والعدل والدولة للشؤون القانونية والدولة لشؤون الإعلام والسفير الليبي في عمان، ومحافظ العاصمة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، كانوا في استقبال السراج.
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