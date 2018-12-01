نيك جوناس ينشر اللقطات الأولى من داخل زفافه على نجمة بوليوود بريانكا شوبرا

نشر النجم نيك جوناس أول لقطات رسمية من داخل حفل زفافه على نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، وذلك على صفحته الرسمية على فيسبوك.

واليوم أتم الثنائي زفافهما رسميا، طبقا للطقوس الغربية على عكس ما توقعه عدد كبير من وسائل الإعلام التي ظنت أن الزفاف سيتم طبقا للطقوس الهندوسية.

وأثارت العلاقة العاطفية بين الثنائي جدلا كبيرا في بدايتها نظرا لفارق العمر الكبير بينهما الذي يصل لـ 10 سنوات لصالح بريانكا.