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حبس مسؤول بـ"الرقابة على الصادرات" لاتهامه بالاستيلاء على عينات رسائل في الإسكندرية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:49 م
حبس مسؤول بـالرقابة على الصادرات لاتهامه بالاستيلاء على عينات رسائل في الإسكندرية
حبس - صورة أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
قررت نيابة ميناء الإسكندرية، اليوم السبت، حبس رئيس قسم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على كميات من عينات الرسائل الواردة بمخزن جهة عمله.

وتعود تفاصيل الواقعة عنما تلقى مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، إخطارًا من مباحث شرطة الميناء، بالقبض على مسؤول بالهيئة العامة للصادرات والواردات لاستيلائه على كميات رسائل واردات من مخازن الهيئة، مستغلًا عمله عقب فحصها معمليا دون تسليمها للجهة المختصة.

وأدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام المدعو "س.م.ع" 54 عامًا، رئيس قسم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات ومقيم بالإسكندرية، باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء- دون وجه حق- على كميات كبيرة من العينات الخاصة بالرسائل الواردة للبلاد الموجودة بمخزن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عقب فحصها معمليا، ولم يتقدم أصحابها لتسلمها خلال المدة القانونية، ودون تسليمها للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها قانونيا.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبحوزته كميات كبيرة من العينات مختلفة الأنواع، محملة على إحدى السيارات بقيادة شخص، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
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