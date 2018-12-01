ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى هولندا

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:40 م
عاجل.. احتجاجات السترات الصفراء تمتد إلى هولندا
طباعة
أسماء العزب
 
امتدت احتجاجات السترات الصفراء في باريس إلى هولندا، حسبما نقلت وكالة "الأناضول التركية"، في خبر عاجل لها.

وتظاهرات اليوم هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ منتصف أكتوبر المنصرم، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.


وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المحتجين، الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير وسط العاصمة الفرنسية.


ومنذ الصباح، حشدت الشرطة آلافا من عناصرها في باريس، وسط تحذيرات أمنية من تجدد أعمال العنف والشغب، كتلك التي رافقت التظاهرات السابقة خلال الأيام الماضية.


المزيد عن: هولندا باريس امتدت الصفراء السترات احتجاجات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
17:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
3
x
17:00
1
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
1
x
17:00
2
برايتون
ساوثهامتون
0
x
19:30
0
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي
الفتح
0
x
16:25
0
التعاون
الرائد
2
x
16:40
1
الباطن
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
x
21:45
فالنسيا
الدوري الإيطالي الدرجة A
فيورنتينا
0
x
19:00
1
يوفنتوس
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
1
x
16:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
2
x
16:30
0
فرايبورج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
x
21:00
مونبلييه
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
0
x
18:00
1
الأهلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/1/2018 8:00:01 PM