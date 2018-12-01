فالفيردي: مندهش لعدم ترشيح ميسي للكرة الذهبية.. والانتقادات شئ طبيعي في برشلونة

كشف إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، أنه متفاجئ مثل الجميع أن لاعبه الارجنتيني ليو ميسي، ليس من الأسماء المرشحة للكرة الذهبية.





وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فياريال: "ما يهمني اكثر هو استعادة المركز الأول في ترتيب الليجا".





وأضاف: "ميسي هذا الموسم في كل مباراة يلعبها يكون الأفضل، في الأبطال اول جولتين هو الأفضل ثم أصيب وعاد ليلعب وكان الأفضل بالجولة وصدارة الهدافين".





وتابع: "ميسي مهاجم وهمي ؟ لا شيء جديد على ليو، في الواقع فعلنا ذلك ضد فياريال الموسم الماضي، سيكون خياراً إيجابياً".



