مدير الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية: نوفر علاج لمرضى السكر والضغط
السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:41 مداليا الحسين
قالت الدكتورة ريهام غلاب، مديرة الحملة القومية للكشف على الأمراض غير السارية، إن المرحلة الثانية لحملة 100 مليون صحة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم توقيع الكشف على المواطنين في 11 محافظة، كما تم مد الكشف في محافظات المرحلة الأولى.
وأضافت "غلاب"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم"، والمذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه من انطلاق الحملة في 1 أكتوبر وحتى الآن، بلغ عدد من تم مسحهم ما يزيد عن 11 مليون مواطن، مؤكدًا أن علاج فيروس سي متوفر دون مضاعفات.
وتابعت مدير الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية: "نوفر علاج لمرضى السكر والضغط مجانا"، منوهة إلى أن القاهرة أكثر المحافظات إقبالا من المواطنين بين محافظات.
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