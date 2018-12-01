فرنسا.. ارتفاع حصيلة مصابي تظاهرات "السترات الصفراء" إلى 95

أعلنت الشرطة الفرنسية، السبت، ارتفاع عدد مصابي تظاهرات "السترات الصفراء" في العاصمة باريس إلى 95، بينهم 11 من عناصر الأمن.





كما أفادت الشرطة بأن عدد الموقوفين على خلفية التظاهرات ارتفع أيضا إلى 158، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لإذاعة "راديو إنفو" (المحلية).





كانت آخر حصيلة رسمية معلنة لعدد المصابين والموقوفين في وقت سابق اليوم، هي 20 مصابا و140 موقوفا.





واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري "السترات الصفراء" خلال احتجاجات شعبية شهدتها العاصمة باريس، السبت.





وتظاهرات اليوم هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ منتصف أكتوبر المنصرم، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.





وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المحتجين، الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير وسط العاصمة الفرنسية.





ومنذ الصباح، حشدت الشرطة آلافا من عناصرها في باريس، وسط تحذيرات أمنية من تجدد أعمال العنف والشغب، كتلك التي رافقت التظاهرات السابقة خلال الأيام الماضية.