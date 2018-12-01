وزيرة الصحة: 65 % من المترددين على حملة القضاء على "فيروس سي" شباب
السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:38 مرقية جمال
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 12 مليون مواطن فى المرحلة الأولى لحملة القضاء على فيروس سي، ومازالت مستمرة حتى الآن، لافتة إلى أنه تم البدء في علاج مصابي فيروس سي والضغط والسكر.
وأضاف "زايد"، خلال تصريحات تلفزيونية، والمذاعة على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن المرحلة الثانية من الحملة تتم في 11 محافظة و6 مليون طالب ثانوية عام وأزهري وفني.
واعتبرت، أن هذه الحملة فرصة تاريخية للاطمئنان على أنفسنا، ونعيش بمجتمع صحي، معربة عن سعادتها لكون أكثر المترددين على الحملة من الشباب، لافتًا إلى أن هناك 65 % من المترددين تحت سن 45 عام، وهذا يؤكد وعي الشباب المصري لأهمية هذه الحملة.
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