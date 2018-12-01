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كاميلا كابيو تحيي حفلا ناجحًا بمدينة لندن للكريسماس

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:35 م
كاميلا كابيو تحيي حفلا ناجحًا بمدينة لندن للكريسماس
صورة أرشيفية
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أحمد جمال أحمد
 

نشرت النجمة الشابة كاميلا كابيو لقطات لها من حفلها الغنائي الأخير بمدينة لندن، والذي جاء ضمن حفلات جولتها الفنية الشتوية لموسم الكريسماس.

 

وافتتحت كاميلا حفلها بمجموعة من أشهر أغنياتها، ومنها havana، كما تلقت ترحيبا حارا من الجمهور الذي هنئها بجوائزها بحفل جوائز الموسيقى الأمريكية.

 

ومن المقرر أن تحيي كاميلا مجموعة من الحفلات بعدد من المدن الإنجليزية من تنظيم راديو iHEART، قبل عودتها للولايات المتحدة لقضاء الكريسماس مع أسرتها.

كاميلا كابيو تحيي حفلا ناجحًا بمدينة لندن للكريسماس
كاميلا كابيو تحيي حفلا ناجحًا بمدينة لندن للكريسماس
كاميلا كابيو تحيي حفلا ناجحًا بمدينة لندن للكريسماس
كاميلا كابيو تحيي حفلا ناجحًا بمدينة لندن للكريسماس
كاميلا كابيو تحيي حفلا ناجحًا بمدينة لندن للكريسماس
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