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فالفيردي: ما يهمني هو صدارة الليجا.. ودينيس سواريز ليس مهمش

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:31 م
فالفيردي: ما يهمني هو صدارة الليجا.. ودينيس سواريز ليس مهمش
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عمر عبدالعزيز
 
أكد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، أن مدافعه صامويل أومتيتي لاعب مهم جدا، وأنه يتمنى له التوفيق في علاجه وعودته للفريق، ومن المهم أن يقرر اللاعب علاجه.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فياريال غدًا بالليجا: "لدينا وقت لحد سوق الشتاء وحينها سنتخد قرارات".

وأضاف: "فيرمالين بأخر مرحلة من شفائه وسنرى كيف يتدرب الليلة ، فيدال و أرتور بخير".

وواصل: "ريفير بليت و البوكا؟ ما يقلقني هو الفوز و إستعادة الصدارة".

وتابع: "نتوقع ضغط فياريال من البداية والمنافسة على الإستحواذ".

وأردف: "دنيس سواريز مُهمش؟ ربما عليك أن تسأل لماذا إخترته لكي يلعب ضد ايندهوفين ولم أشرك لاعب أخر .. كل مباراة لها تخطيطها الخاص".
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