منسق حملة القضاء على فيروس "سي" بالإسماعلية: لدينا 388 فرقة بجملة 1014 فرد

قالت وجدان مختار، منسق حملة القضاء على فيروس "سي" بالإسماعلية، إن المحافظة مستعدة بكافة إمكانيتها لإجراء مسح فيروس سي بالتعاون مع جامعة قناة السويس وهيئة التأمين الصحي، والمستشفيات التعليمية.





وأضاف "مختار" خلال حوارها مع مراسل فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الحملة لديها 388 فرقة بجملة 1014 فرد، خلاف بعض الشباب المتطوع للعمل في هذه الحملة دون أي أجر.



