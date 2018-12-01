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منسق حملة القضاء على فيروس "سي" بالإسماعلية: لدينا 388 فرقة بجملة 1014 فرد

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:36 م
منسق حملة القضاء على فيروس سي بالإسماعلية: لدينا 388 فرقة بجملة 1014 فرد
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كساب أحمد
 
قالت وجدان مختار، منسق حملة القضاء على فيروس "سي" بالإسماعلية، إن المحافظة مستعدة بكافة إمكانيتها لإجراء مسح فيروس سي بالتعاون مع جامعة قناة السويس وهيئة التأمين الصحي، والمستشفيات التعليمية.

وأضاف "مختار" خلال حوارها مع مراسل فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الحملة لديها 388 فرقة بجملة 1014 فرد، خلاف بعض الشباب المتطوع للعمل في هذه الحملة دون أي أجر. 

ولفتت إلى أن المحافظة بها 126 نقطة لإجراء مسح فيروس سي والأمراض الغير سارية موزعة على 13 مستشفى و37 مركز شباب، خلاف بعض الفرق المتنقلة في مزارع السمك والتجمعات الغير سكنية.
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