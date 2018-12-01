مدرب العين: مواجهة الوصل ليست سهلة

أكد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق الأول بنادي العين الإماراتي ، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام مضيفه الوصل، ليست سهلة.





ويلتقي العين مع الوصل بعد غد الاثنين في الجولة الثانية عشر من الدوري الإماراتي.





وأوضح زوران :"سندخل تحدياً جديداً أمام صاحب الأرض ونحن مطالبون بالاستمرارية في رفع معدل رصيدنا من النقاط، وندرك جيداً أن المنافس فريق جيد، برغم أنه في الموسم الحالي لم يقدم الأداء الذي ظهر عليه في الموسم الماضي، ولكنه يضم في صفوفه عناصر جيدة خصوصاً في خط المقدمة وفي الجولة الماضية قدم أداءً قوياً أمام الشارقة".





وأكمل :"مطالبون بمضاعفة الجهود والإعداد الجيد وإظهار الروح القتالية وتقديم أفضل ما لدينا والتعامل بالتركيز العالي، منذ صافرة البداية وحتى نهاية المواجهة، حتى نتمكن من العودة إلى العين بالنقاط الثلاث".





وتعليقاً على سؤال حول رأيه في مواجهة نفس الفريق مرتين بمسابقتين مختلفتين خلال أربعة أيام فقط، قال :"بالنسبة لنا لا نرى أي إشكالية في الأمر خصوصاً وأن القرعة هي التي تحدد مسار المواجهات في مشوار تحدي المنافسة على الألقاب، وسنستعد لمباراتنا القادمة أمام الوصل في بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بنفس طريقة تحضيراتنا لبقية مبارياتنا في الموسم ولا أعتقد بأن هناك أسرار بين الفرق المتنافسة على البطولات المحلية".





وحول الغيابات المحتملة في مواجهة الوصل، قال: "سيفتقد الفريق في مواجهة الوصل إلى جهود ريان يسلم وعامر عبدالرحمن أما بقية عناصر الفريق في درجة الجاهزية المطلوبة للمشاركة في مباراتنا القادمة".



