عاجل.. وفاة نجمة الكوميديا ماري باكوم عن عمر يناهز 94 عاما

توفيت اليوم نجمة الكوميديا الفرنسية مارى باكوم عن عمر يناهز 94 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وذلك وفقا لما ذكره ابن النجمة الراحلة فرانسوا باكوم لوكالة "AFP".





وحسب موقع "dhnet" قال فرانسوا باكوم، الذى لم يعلن بعد مكان وموعد جنازته: "توفيت والدتى اليوم السبت فى الساعة الرابعة مساء بعد مرض طويل".





وقدمت مارى باكوم الحائزة على جائزة "سيزار" عددا هائلا من الأعمال الفنية الناجحة، ففى فترتى الستينيات والسبعينيات سطع نجمها، وذلك بتقديمها الأعمال المسرحية المميزة، وكذلك الأعمال السينمائية الناجحة.