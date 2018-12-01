يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة يوفنتوس .. بث مباشر مباراة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا اون لاين اليوم يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر يلا شوت كورة لايف ستار حيث يستعد ملعب أرتيمو فرانكي لاستضافة قمة نارية من العيار الثقيل بين يوفنتوس وفيورنتينا مساء اليوم السبت القادم 1 ديسمبر 2018 ، الموافق 23 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي 2018-2019، وتقام مباراة يوفنتوس بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفيورنتينا في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت 4 beIN SPORTS HD 4.





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ينصرف يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، للتركيز على الحفاظ على فارق النقاط عن أقرب مطارديه في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على فيورنتينا في المرحلة الرابعة عشرة السبت، بعدما ضمن تأهله الى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وبنهاية الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات الأوروبي، ضمن فريق "السيدة العجوز" العبور للدور المقبل في المسابقة القارية، والذي تنطلق منافساته في شباط/فبراير المقبل، وحث مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري لاعبيه، وفي مقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على استغلال ذلك لتعزيز موقعهم في الدوري المحلي، والذي يشهد إقامة ست مباريات قبل العطلة الشتوية أواخر كانون الأول/ديسمبر.





ويعول يوفنتوس على خط هجومه الذي يضم الثلاثي رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا والكرواتي ماريو ماندزوكينش. ونجح الثلاثي في التسجيل في 13 مباراة تواليا في كل المسابقات، آخرها ماندزوكيتش أمام فالنسيا الإسباني في دوري الأبطال الثلاثاء بتمريرة من رونالدو.





أما الأخير، فاستعاد الشهية التهديفية التي تميز بها مع فريقه السابق ريال مدريد اثر بداية بطيئة له في إيطاليا، وسجل هذا الموسم عشرة أهداف بينها خمسة في المباريات الأربع الأخيرة التي خاضها الفريق خارج أرضه، في مقابل سبعة أهداف لماندزوكيتش وستة لديبالا.



