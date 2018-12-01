عاجل.. الأهلي يحسم اتفاقه مع خليفة كارتيرون





أنهي مسؤلو النادي الأهلي ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، وسيتم الإعلان عن أسم المدرب خلال الساعات القادمة، وتحديدًا بعد لقاء الفريق أمام بتروجيت اليوم.





وبدأت تظهر ملامح المدير الفني الجديد، مع أقتراب الأرجنتيني رامون دياز، بقوة من تولي القيادة الفنية للأحمر، بعدما تواصلت معه إدارة القلعة الحمراء، من أجل الاتفاق على كل الأمور المالية.





وشهدت الفترة الماضية تواصل إدارة النادي الأهلي مع الأوروجوياني، جوزية دانيال كارينيو من أجل المفاضلة بينه وبين دياز، قبل أن يستقر الأحمر على الأرجنتيني ويرجع ذلك بفضل خبرته مع الأندية العربية وتحقيقه نجاحات كبيرة.





ويذكر أن النادي الأهلي أقال مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما ودع الفريق البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.