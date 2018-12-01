هونيس: أوليفر كان هو الشخص المناسب لخلافة رومينيجه

توقع أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، النقاب بأن حارس المرمى الألماني الدولي السابق " أوليفر كان" قد يكون هو الشخص، الذي سيخلف كارل هاينز رومينيجه في منصب الرئيس التنفيذي للنادي.





وقال هونيس ، : "يمكننا وضع أوليفر كان في الاعتبار بمجرد انتهاء عقد كارل هاينز (رومينيجه) ".





ورغم هذا ، استبعد هونيس أن يكون أوليفر كان حلا انتقاليا بعدما تحدثت أصوات عدة بشأن إمكانية التحاقه بمنظومة الإدارة في النادي البافاري كمدير رياضي".





ويمتلك كان ،حارس المرمى الأسبق لبايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم، العديد من البدائل للانضمام إلى منظومة الإدارة بالنادي في نهاية 2021 عندما تنتهي علاقة رومينيجه بالنادي.





ويرتبط رومينيجه /63 عاما/ مع النادي بعقد حتى نهاية 2019 ، ولكن هونيس أوضح في عدة مناسبات رغبته في تمديد العقد لعامين آخرين حتى 2021 .





ويشغل رومينيجه منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري منذ 16 عاما.





وقال هونيس للصحفيين : "يمكنني التأكيد على أن اسم أوليفر كان يشغل حيزا كبيرا من مشاوراتنا" مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادي سيدرس هذا الأمر في فبراير المقبل.



