وكيل صحة بني سويف: مستعدون للحملة القومية للقضاء على "فيروس سي" منذ شهرين

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه تم الإعداد للحملة القومية للقضاء على "فيروس سي" منذ شهرين، عن طريق اختيار الأماكن التى تتطابق مع اشتراطات وزارة الصحة، وتم تحديد 194 مكان، و534 فريق تم تدريبهم بكافة التدريبات سواء على إدخال البيانات أو فحص المترددين، أو أخذ عينات الدم اللازمة.





وأضاف "حميدة"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه اليوم تم تدشين الحملة بقيادة المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بمركز طبي شرق النيل، وخلال اليوم تفقد المحافظ العديد من الاماكن من بينها وحدات صحية ومستشفيات ووحدات متنقلة.



