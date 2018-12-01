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بالأرقام.. طارق طه يبدع مع الإسماعيلي

السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:11 م
بالأرقام.. طارق طه يبدع مع الإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
واصل طارق طه المدافع الأيسر للإسماعيلى، تألقه بعدما قاد فريقه للفوز خارج الديار على ميساجير دى نجوزى البوروندى فى أولى المباريات الأفريقية.

واستطاع اللاعب أن يحجز مكانًا أساسيًا منذ بداية إنضمامه إلى قلعة الدراويش قبل بداية الموسم الجارى لمدة 4 سنوات.

شارك مع الإسماعيلى حتى الآن فى 18 مباراة بواقع 1484 دقيقة ” 12 فى الدورى العام و2 فى كأس مصر و3 فى كأس زايد للأندية الأبطال و1 فى دورى أبطال أفريقيا “.

ويجيد مدافع الدراويش فى زيادة الفاعلية الهجومية على مرمى المنافسين خاصة وأنه أحرز هدفين وصنع 4 أهداف بعد أن تم اختياره ضمن اللاعبين الأساسيين لتسديد الضربات الثابتة وركلات الجزاء.

ويحتاج اللاعب فى ظل تألقه مع الدراويش لنظرة سريعة من الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى فى المعسكرات القادمة.

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