ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر (Al Ahly) الدوري المصري الممتاز | بث الأسطورة
السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:14 معمرو عادل
ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر (Al Ahly) الدوري المصري الممتاز | بث الأسطورة
نشبت أزمة قبل بداية مباراة بتروجيت والأهلي المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري الممتاز، بسبب تشابه ملابس صاحب الأرض بزي الضيوف الأساسي والاحتياطي.
ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر (Al Ahly) الدوري المصري الممتاز | بث الأسطورة
تأجلت بداية المباراة نتيجة لوجود أزمة إدارية بين بتروجيت والأهلي، حيث أصر الفريق الضيف على المشاركة بالزي الأساسي له باللون الأحمر، وفي المقابل يصر بتروجيت صاحب الأرض على اللاعب باللون الأساسي الأزرق وأحمر.
ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر (Al Ahly) الدوري المصري الممتاز | بث الأسطورة
ورفض كل فريق استخدام الزي البديل الخاص به خلال المباراة، حيث يُصر الأهلي على أنه حصل على اخطار بالمشاركة بالقميص الأساسي، أما بتروجيت فطلب مشاركة كلا الفريقين بالقميص البديل.
ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر (Al Ahly) الدوري المصري الممتاز | بث الأسطورة
وفي النهاية ظهر الأهلي في الممر المؤدي إلى ملعب المباراة بالقميص الأساسي الخاص به، ولم يظهر بتروجيت على الإطلاق، أما بتروجيت لم يظهر على الإطلاق، قبل أن يطالب حكم المباراة بعودة لاعبي الأهلي من جديد إلى غرفة خلع الملابس.
ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر (Al Ahly) الدوري المصري الممتاز | بث الأسطورة
وأمهل محمود البنا حكم المباراة 15 دقيقة لفريق بتروجيت من أجل الاستعداد والمشاركة في المباراة بشكل طبيعي أمام الأهلي.
ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر (Al Ahly) الدوري المصري الممتاز | بث الأسطورة
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