"البيت الفني" يشارك بـ٣ عروض في مهرجان المسرح العربي (صور)

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته الكبيرة باختيار لجنة مشاهدة مهرجان المسرح العربي والمقرر عقده بالقاهرة في الفترة ما بين ١٠ الى ١٦ يناير من العام المقبل بالقاهرة، حيث يشارك البيت الفني للمسرح بـ٣ عروض مسرحية من أصل ٤ عروض هي مجمل العروض المصرية المشاركة بالمهرجان و هم عرض المعجنة، تأليف سامح مهران إخراج أحمد رجب، من إنتاج فرقة المسرح القومي، عرض " الحادثة" من تأليف لينين الرملي، إخراج عمرو حسان ، من إنتاج فرقة مسرح الغد، و ذلك ضمن عروض المسار الأول " عروض الدورة الـ١١ لمهرجان المسرح العربي" ، بينما يشارك عرض " الطوق و الأسورة" عن رواية يحيى الطاهر عبد الله، إخراج ناصر عبد المنعم ، إنتاج فرقة مسرح الطليعة، ضمن عروض المسار الثاني " عروض جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لعام ٢٠١٨".

و أضاف "مختار" ان البيت الفني للمسرح يولي اهتماما كبيرا بالتمثيل العربي و الدولي لعروضه ضمن المهرجانات المسرحية، و ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة للتوسع في تمثيل المسرح المصري أمام العالم.

جدير بالذكر ان عرض " المعجنة" من بطولة ناصر شاهين، إيمان رجائي، هايدي عبد الخالق، مروان عزب، محمد العزيزي، أسماء عمر، الطفلة مريم إسلام، أشعار طارق علي، موسيقى و ألحان أحمد حمدي رؤوف، إضاءة و ديكور و أزياء صبحي السيد، استعراضات ميزو، بينما عرض " الحادثة" ومن بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير، ريهام أبو بكر، فتحى الجارحى بالاشتراك مع إسلام البشبيشى، مجدى طلبة، محمد شوقى ،حسام بوريو، عمر أحمد، عمرو أحمد،ديكور محمد فتحى، ملابس أحمد فرج، إضاءة عز حلمى، إعداد موسيقي محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، دراما حركية محمد على بكر، مادة فيلمية شادى أحمد.

أما عرض "الطوق و الأسورة" فهو دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل علي، غناء كرم مراد، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم.