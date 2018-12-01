embratoria يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري (Al Ahly) |بين ماتش Match

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي تقديم موعد مباراة المارد الأحمر المقرر إقامتها أمام بتروجيت اليوم في الدوري المصري.

embratoria يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري (Al Ahly) |بين ماتش Match

الأهلي يواجه بتروجيت مساء اليوم السبت في السويس وذلك في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"بطولات": "موعد مباراة الأهلي وبتروجيت الساعة السادسة مساء، وليس السابعة".

embratoria يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري (Al Ahly) |بين ماتش Match

وواصل: "اتحاد الكرة أخطرنا بتقديم موعد المباراة في خطاب رسمي خلال الفترة الماضية".

الجدير بالذكر أن الأهلي يتذيل جدول ترتيب الدوري بالمركز الأخير برصيد 11 نقطة وله 9 مؤجلات، بينما يتواجد بتروجيت بالمركز الـ15 برصيد 15 نقطة.