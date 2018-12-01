embratoria يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري (Al Ahly) |بين ماتش Match
السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:09 معمرو عادل
embratoria يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري (Al Ahly) |بين ماتش Match
أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي تقديم موعد مباراة المارد الأحمر المقرر إقامتها أمام بتروجيت اليوم في الدوري المصري.
embratoria يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري (Al Ahly) |بين ماتش Match
الأهلي يواجه بتروجيت مساء اليوم السبت في السويس وذلك في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.
وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"بطولات": "موعد مباراة الأهلي وبتروجيت الساعة السادسة مساء، وليس السابعة".
embratoria يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري (Al Ahly) |بين ماتش Match
وواصل: "اتحاد الكرة أخطرنا بتقديم موعد المباراة في خطاب رسمي خلال الفترة الماضية".
الجدير بالذكر أن الأهلي يتذيل جدول ترتيب الدوري بالمركز الأخير برصيد 11 نقطة وله 9 مؤجلات، بينما يتواجد بتروجيت بالمركز الـ15 برصيد 15 نقطة.
embratoria يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري (Al Ahly) |بين ماتش Match
المزيد عن: موعد مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة الدوري المصري مشاهدة الاهلي ضد بتروجيت مباشر ماتش الاهلي وبتروجيت مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم مباشر