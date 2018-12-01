جوارديولا يعلق على ارتباط مهاجم مانشستر سيتي بالانتقال لريال مدريد
السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:07 معمر عبدالعزيز
علق المدرب الاسباني العملاق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، على ما يثار حول رغبة مهاحم السيتيزينز الشاب، الاسباني براهيم دياز في الرحيل، من أجل اللعب لريال مدريد الاسباني.
وخلال تصريحات صحفية، قال جوارديولا: رحيل ابراهيم دياز لريال مدريد ؟ موقفي هو نفس الموقف الذي تحدثت فيه في المرة الأخيرة".
وأوضح بقوله: "القضية بسيطة، نحن نُريده ونُريد منه أن يُوقع لـ4/5 سنوات، وسنفعل كل شيء من أجل ذلك .ولكن الامر بيده، إن كان لايُريد البقاء فعليه أن يرحل".
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