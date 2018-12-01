جوارديولا يعلق على ارتباط مهاجم مانشستر سيتي بالانتقال لريال مدريد

علق المدرب الاسباني العملاق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، على ما يثار حول رغبة مهاحم السيتيزينز الشاب، الاسباني براهيم دياز في الرحيل، من أجل اللعب لريال مدريد الاسباني.



وخلال تصريحات صحفية، قال جوارديولا: رحيل ابراهيم دياز لريال مدريد ؟ موقفي هو نفس الموقف الذي تحدثت فيه في المرة الأخيرة". وخلال تصريحات صحفية، قال جوارديولا: رحيل ابراهيم دياز لريال مدريد ؟ موقفي هو نفس الموقف الذي تحدثت فيه في المرة الأخيرة".



