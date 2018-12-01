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"ماركا" تكشف عن مشكلة "إيسكو" الحقيقية مع ريال مدريد

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:58 م
ماركا تكشف عن مشكلة إيسكو الحقيقية مع ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الاسباني فرانشيكو إيسكو، لاعب ريال مدريد، يعاني من مشكلة بدينة.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن وضع إيسكو بسيط جداً، سولاري يعتقد أن اللاعب الإسباني بعيد عن مستواه المعهود ولديه سلوك ليس بالإيجابي كما يجب ان يكون.

كما ان عملية التهاب الزائدة الدودية التي قام بها في شهر أكتوبر، كان لها تأثير على اللاعب بدنياً، ولذا فإن إيسكو لم يتمكن من استعادة تلك النغمة اللازمة لكرة القدم لاستعادة السحر الذي يُقدمه في الملعب، وهذا يعود إلى التدريبات اليومية، وبالمزيد من الجهد سيصبح أفضل.
المزيد عن: ماركا سولاري ريال مدريد ايسكو
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