"ماركا" تكشف عن مشكلة "إيسكو" الحقيقية مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الاسباني فرانشيكو إيسكو، لاعب ريال مدريد، يعاني من مشكلة بدينة.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن وضع إيسكو بسيط جداً، سولاري يعتقد أن اللاعب الإسباني بعيد عن مستواه المعهود ولديه سلوك ليس بالإيجابي كما يجب ان يكون.



