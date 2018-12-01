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"إنسان جميل".. أغنية خاصة لـ حميد الشاعري احتفالًا بعيد ميلاده (صور)

السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:05 م
إنسان جميل.. أغنية خاصة لـ حميد الشاعري احتفالًا بعيد ميلاده (صور)
أغنية خاصة لـ حميد الشاعري ا
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أحمد رمضان متولي
 

فى سهرة طويلة جمعت نخبة من رجال الفن والمجتمع احتفل "الكابو" حميد الشاعري بعيد ميلاده مساء أمس، وسط حضور عدد كبير من أصدقائه المقربين، والذين قرروا الاحتفال به بطريقة جديدة ومبتكره، من خلال إهدائه أغنية باسمه شارك بها عدد كبير من أصدقائه الفنانين وبأجيال مختلفة كإهداء لحميد وتحمل الأغنية اسم "إنسان جميل".

 

ويعد أبرز المشاركين في غنائها هشام عباس وهيثم شاكر وحسام حسنى وفارس وعلاء عبدالخالق ومنى عبدالغنى وشذى وأحمد عوض.

 

كما شارك فى الغناء مصطفى شوقى بجانب تلحينها، وكتب كلماتها محمود عبدالله وتوزيع مايكل جمال ومهندس صوت أحمد جودة، الأغنية أنتجها الدكتور ياسر القصراوي صديق حميد الشاعري المقرب، والذى تجمعهم علاقة دامت اكثر من ٣٠ عاما، ومنتج فنى للأغنية فايز عزيز.

 

وحضر حفل عيد الميلاد، الذى اقيم باحدى قاعات الفنادق الشهيرة على النيل، كلا من حكيم وهشام عباس وإيهاب توفيق ومنى عبدالغنى وحسام حسنى وفارس وعلاء عبدالخالق ومصطفى شوقى والمنتج الكبير محسن جابر، والفنانة الشابة زيزي عادل، والمطرب أحمد الشامى من فرقة واما، ومينا عطا والشاعر الغنائى تامر حسين، والمطرب مصطفى محفوظ والإعلامى أحمد خيرى، وفوجئ حميد بالعيد ميلاد حيث اقام الاحتفالية الدكتور ياسر القصراوى بمشاركة اصدقاء الكابو من الأجيال المختلفة، كما حضر الفنان أحمد فلوكس وزوجته الفنانة هنا شيحة والممثل الشاب محمد عز، والشاعر الغنائى عنتر هلال وطاهر فوزى مدير أعمال الكابو، كما حضر فى نهاية الحفل الملحن والمطرب محمد رحيم وزوجته أنوس كوته والإعلامى ممدوح موسى والمطربة شذى، كما حضر الإعلامى جورج قرداحى ونخبة من أصدقاء الكابو من خارج الوسط الفنى، ابرزهم رجال الأعمال نادر وأحمد ترك و مجدى زلط والمصور جون مراد ومهندس الصوت أحمد جودة.

"إنسان جميل".. أغنية خاصة لـ حميد الشاعري احتفالًا بعيد ميلاده (صور)
"إنسان جميل".. أغنية خاصة لـ حميد الشاعري احتفالًا بعيد ميلاده (صور)
"إنسان جميل".. أغنية خاصة لـ حميد الشاعري احتفالًا بعيد ميلاده (صور)
"إنسان جميل".. أغنية خاصة لـ حميد الشاعري احتفالًا بعيد ميلاده (صور)
"إنسان جميل".. أغنية خاصة لـ حميد الشاعري احتفالًا بعيد ميلاده (صور)
"إنسان جميل".. أغنية خاصة لـ حميد الشاعري احتفالًا بعيد ميلاده (صور)
"إنسان جميل".. أغنية خاصة لـ حميد الشاعري احتفالًا بعيد ميلاده (صور)
"إنسان جميل".. أغنية خاصة لـ حميد الشاعري احتفالًا بعيد ميلاده (صور)
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