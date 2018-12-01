يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي وبتروجيت بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد بتروجيت مجاناً عبر On Sport HD Yalla Shoot
السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:01 معمرو عادل
يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي وبتروجيت بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد بتروجيت مجاناً عبر On Sport HD Yalla Shoot
أعلن محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت، في إطار منافسات الجولة التاسعة والمؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وتقام المباراة في تمام السادسة من مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش بالسويس.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي وبتروجيت بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد بتروجيت مجاناً عبر On Sport HD Yalla Shoot
ويشهد تشكيل الأهلي دخول أحمد علاء بدلًا من المدافع المالي ساليف كوليبالي، كما يستمر كريم نيدفيد في الجبهة اليمنى، ويعود وليد أزارو لقيادة الخط الهجومي.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي وبتروجيت بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد بتروجيت مجاناً عبر On Sport HD Yalla Shoot
تشكيل الأهلي لمباراة بتروجيت اليوم السبت
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، أحمد علاء وكريم نيدفيد.
خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، أحمد الشيخ، ناصر ماهر ووليد سليمان.
خط الهجوم: وليد أزارو.
جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد بتروجيت في المرتبة الخامسة عشر بـ15 نقطة.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي وبتروجيت بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد بتروجيت مجاناً عبر On Sport HD Yalla Shoot
المزيد عن: موعد مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة الدوري المصري مشاهدة الاهلي ضد بتروجيت مباشر ماتش الاهلي وبتروجيت مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم مباشر