يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي وبتروجيت بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد بتروجيت مجاناً عبر On Sport HD Yalla Shoot

أعلن محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت، في إطار منافسات الجولة التاسعة والمؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام المباراة في تمام السادسة من مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش بالسويس.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي وبتروجيت بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد بتروجيت مجاناً عبر On Sport HD Yalla Shoot

ويشهد تشكيل الأهلي دخول أحمد علاء بدلًا من المدافع المالي ساليف كوليبالي، كما يستمر كريم نيدفيد في الجبهة اليمنى، ويعود وليد أزارو لقيادة الخط الهجومي. يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي وبتروجيت بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد بتروجيت مجاناً عبر On Sport HD Yalla Shoot تشكيل الأهلي لمباراة بتروجيت اليوم السبت حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، أحمد علاء وكريم نيدفيد.

خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، أحمد الشيخ، ناصر ماهر ووليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد بتروجيت في المرتبة الخامسة عشر بـ15 نقطة.