خالد الجندي: "لو ربنا مش بيحبك هيسيبك على عماك"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من يحب الله سبحانه وتعالى، ويُريد أن يرضيه، فعليه أن يفعل ما يحبه الله ويفرحه، ولا يفعل مالايرضيه وما يكره، مؤكدًا أن هذا هو ملخص رسالة السماء، والله سبحانه وتعالى يقول: "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ".





وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن من يحب الله عليه أن يتبع الحبيب الكريم-رسول الله صلى الله عليه وسلم- حتى يحبه الله ويرضى عنه، منوهًا إلى أن من لايفهم ذلك لايكتفي بجهله، وإنما يتهكم على أهل العلم والفقة، ويتهكم على ما هو لايفهمه، موضحًا أن من أسباب نزول جبريل عليه السلام على النبي الكريم، معرفة الحلال والحرام لصدق العبادة.



