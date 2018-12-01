ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خالد الجندي: "لو ربنا مش بيحبك هيسيبك على عماك"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:03 م
خالد الجندي: لو ربنا مش بيحبك هيسيبك على عماك
طباعة
رقية جمال
 
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من يحب الله سبحانه وتعالى، ويُريد أن يرضيه، فعليه أن يفعل ما يحبه الله ويفرحه، ولا يفعل مالايرضيه وما يكره، مؤكدًا أن هذا هو ملخص رسالة السماء، والله سبحانه وتعالى يقول: "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن من يحب الله عليه أن يتبع الحبيب الكريم-رسول الله صلى الله عليه وسلم- حتى يحبه الله ويرضى عنه، منوهًا إلى أن من لايفهم ذلك لايكتفي بجهله، وإنما يتهكم على أهل العلم والفقة، ويتهكم على ما هو لايفهمه، موضحًا أن من أسباب نزول جبريل عليه السلام على النبي الكريم، معرفة الحلال والحرام لصدق العبادة.

وتابع، أن الله يحب المتواضعين، الخاشعين، المتصدقين، الصابرين، المؤمنين، الصادقين، المتسامحين، أصحاب الوفاء بالوعود، وأصحاب الكرامة والشهامة والبر، بينما الله لايحب البخيل القاسي الأناني، مشددًا على أنه لو أراد الله سبحانه وتعالى بالإنسان خير، سوف يفهمه أن هذه الأشياء يكرها حتى يبعد عنها ابتغاء لمرضات الله وتقربًا منه، معقبًا: "لو ربنا مش بيحبك هيسيبك على عماك".
المزيد عن: خالد الجندي التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
17:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
1
x
17:00
1
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
1
x
17:00
1
برايتون
ساوثهامتون
x
19:30
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي
الفتح
0
x
16:25
0
التعاون
الرائد
2
x
16:40
0
الباطن
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
x
21:45
فالنسيا
الدوري الإيطالي الدرجة A
فيورنتينا
x
19:00
يوفنتوس
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
1
x
16:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
1
x
16:30
0
فرايبورج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
x
21:00
مونبلييه
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
0
x
18:00
0
الأهلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/1/2018 6:10:01 PM