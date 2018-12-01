محمد محسن يفجر مفاجأة عن وفاة والده

قال الفنان الشاب محمد محسن، إن والده قد توفى أثر إصابته بمرض السرطان بعد صراع طويل مع المرض استمر لعامين، وتمنى القضاء على ذلك المرض اللعين.





وكتب محسن عبر حسابه على "تويتر": "أتمنى أن أعيش قريباً جداً في عالم بلا سرطان، هذا المرض اللعين مات أبي بسببه منذ عامين بعد صراع طويل معه ويعاني ملايين الناس منه يومياً في كل مكان، يا رب اشفِ كل المرضى، وامنحهم الصبر وقوة الاحتمال، واحفظ لنا أحبابنا وابعد عنهم كل مكروه".





جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب محمد محسن ألبومه "حبايب زمان"، والذى ضم الألبوم 11 أغنية، منها: "أصيلة يا بنت، بقالك مدة، العالية راسى، فى قلبى مكان، حبايب زمان، حبات الندى، حضنك حياة، منرضهاش للغريب، تجربة الوحدة، تلغراف، زى أغانى زمان".