فوز اتحاد الشرطة والاتصالات وتعادل العبور والماظة بالمظاليم





أسفرت مواجهات الأسبوع الخامس عشر من دوري القسم الثالث، عن فوز اتحاد الشرطة على ملعبة أمام حسب فريق الأميرية بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وسحق الاتصالات نظيرة فريق إسكو بثلاثية بيضاء، كما تغلب بهتيم على الغابة بنفس النتيجة، وحسم التعادل السلبي لقاء الماظة مع منشية ناصر، في حين تعادل العبور مع المرج بهدف لمثلة، وخسر مصر للتأمين على أرضة من فريق السكة الحديد بهدف دون رد.





وتأجلت مباراة القومي والبلاستيك، لتواجد عدد من لاعبي البلاستيك في منتخب مصر لكرة الشاطئية.





الترتيب





1-السكة الحديد 33 نقطة

2- الاتصالات 31 نقطة

3- اتحاد الشرطة 30 نقطة

4- البلاستيك 29 نقطة

5- الماظة 25 نقطة

6- بهتيم 25 نقطة

7- التامين 24 نقطة

8- العبور 17 نقطة

9- الغابه 17 نقطة

10- القومى 14 نقطة

11- المرج 14 نقطة

12- الاميرية 13 نقطة

13- اسكو 9 نقاط

14- منشيه ناصر نقطتين