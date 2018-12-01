Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر ماتش الاهلي اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

نشبت أزمة قبل بدء مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم، نظرًا لرفض الأول خوض اللقاء دون ارتداء قميصه الأحمر.





ويلتقي الأهلي مع بتروجيت على ملعب الجيش بالسويس في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر ماتش الاهلي اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

وعلم "بطولات" أن عز الدين أحمد مراقب المباراة رفض ارتداء الأهلي القميص الأحمر نظرًا لتشباهه مع زي الفريق البترولي صاحب الأرض في مباراة اليوم.

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر ماتش الاهلي اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

وتجرى مفاوضات في الوقت الحالي بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ومسئولي بتروجيت لحل الأزمة، قبل موعد بدء المباراة المقرر لها في تمام الساعة السادسة مساء.