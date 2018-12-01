"هواوي" تطلق النسخة الثانية من يوم الإبداع لشمال إفريقيا بمصر

استضافت شركة هواوي "لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النسخة السنوية الثانية من يوم الإبداع لشمال إفريقيا في مصر تحت شعار " الابتكار من أجل التحول الرقمي بشمال إفريقيا". وقد تنول يوم الإبداع هذا العام أهم المحاور التي من شأنها قيادة التحول الرقمي وهو ما تضمن المواهب والتعاون بين القطاعات المختلفة علاوة على الابتكار. كما ناقش الحدث كيف يمكن لمنطقة شمال أفريقيا أن تجني ثمار التحول الرقمي للدول.





وعلق الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري قائلاً: "إن التحول الرقمي وبناء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات هي أهم أولويات الوزارة في الفترة الحالية حيث أن رؤية الحكومة هو تفعيل التحول الرقمي في جميع جوانب المجتمع متضمناً الخدمات الحكزمية من خلال الاستناد علي أحدث التكنولوجيات، كما أن هواوي هي أهم شريك لمصر في تحقيق رؤيتها لعام 2030."





وأضاف تشو جيبا رئيس منطقة شمال إفريقيا بهواوي للتكنولوجيات قائلاً: "أن بناء أنظمة مفتوحة وديناميكية تحقق النتائج المرجوة، لابد من تكاتف كافة الأطراف المعنية وهو ما يتضمن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالقطاع علاوة على الشركات والجامعات وغيرهم من المعاهد الأكاديمية. أن هواوي تدعم استراتيجية "المنصة + النظام الإيكولوجي" من أجل توفير بيئة خصبة يمكن أن يتطور فيها نظام إيكولوجي سليم. وقد شهدت القاهرة بناء أول معمل مفتوح OpenLab في شمال إفريقيا. وبناءاً على خبرة هواوي العالمية وسلسلة القيمة الخاصة بها، فإن هذا المعمل المفتوح OpenLab سيتم بالشراكة مع الشركات المحلية لإجراء ابتكار مشترك، يهدف المعمل المفتوح OpenLab إلى الترويج للتنمية المستدامة لنظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيكولوجية في كلاً من مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا".





وقد شهدت فاعليات اليوم إطلاق ورقة بحثية أعدتها شركة هواوي للتكنولوجيات تحت اسم " التنمية الديناميكية والسليمة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحاجة لدعم وتوجيه الحكومات". وتنص الورقة البحثية على أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها القدرة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وتسلط الدراسة الضوء أيضاً على أن الحكومات لها دور حيوي في تشكيل بيئة مواتية للتنمية الديناميكية والسليمة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





كما أعلنت المنظمة العربية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعلان ورقة بحثة تمت بالتعاون مع هواوي تحت اسم "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كسياسة قومية أساسية: بناء قاعدة صلبة للمجتمع الرقمي العربي".





وركزت الورقة البحثية على قدرة التصالات وتكنولوجيا المعلومات على اختراق حواجز المسافة والتضاريس والوقت مع تقديم تكنولوجيات الاتصالات المحمولة إلى مناطق لم يكن من الممكن الوصول إليها من قبل. كما شددت الدراسة على أهمية توفير تغطية عالمية واسعة النطاق لكافة الأشخاص في أبعد القرى الريفية بالدول العربية حيث ستمنح هذه التكنولوجيا الحكومات منصة تقدم من خلالها خدمات إلكترونية لجميع أنحاء البلاد.





ولا تقتصر الخدمات الإلكترونية فقط على تطبيقات دفع الأموال وتحويلها إلكترونياً ولكنها تمتد للخدمات الصحية والتعليمية الإلكترونية والخدمات الحكومية والزراعة والمدن الذكية وغيرها من الخدمات التي من شأنها تمكين الأشخاص والصناعة والمجتمع ليكون متصلاً بشكل أفضل.





كما تضمنت فاعليات اليوم قاعة عرض تضمنت أحدث التقنيات الرقمية بدءاً من التعليم الإلكتروني إلى المدن الذكية ، وحلول الـ Video Cloud وتطبيقات الدفع عبر الهواتف المحمول.





ويعد يوم هواوي للإبداع بشمال إفريقيا هو نسخة من أيام الإبداع التي تقيمها الشركة في جميع أنحاء العالم كجزء من مبادرة عالمية، وقد تعرض اليوم إلى التحديات الحالية وحلولها من خلال التحول الرقمي وإلقاء الضوء على نماذج وتطبيقات من خلال هذه الحركة العالمية.





إن شركة هواوي تلتزم بالعمل مع عملائها على المدى البعيد حيث تتبنى اتجاهاً لقيادة التحول الرقمي للشركات من خلال قوة المنصات والتكنولوجيات. وحتى الآن، قامت 211 شركة من أكبر 500 شركة عالمياً (متضمنة 48 شركة من قائمة أكبر 100 شركة عالمية) باختيار شركة هواوي كشريكاً للتحول الرقمي.