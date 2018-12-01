يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم بث مباشر ON

يواجه الأهلي نظيره بتروجيت مساء اليوم السبت على استاد الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري المصري الممتاز.





الأهلي يتذيل ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات، فيما يأتي بتروجيت بالمرتبة الخامسة عشر برصيد 15 نقطة.

يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم بث مباشر ON

تشكيل الأهلي لمباراة بتروجيت اليوم السبت

يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم بث مباشر ON

حراسة المرمى: شريف إكرامي.





خط الدفاع: أيمن أشرف – سعد سمير – أحمد علاء – كريم نيدفيد.





خط الوسط: حسام عاشور – هشام محمد – أحمد الشيخ – ناصر ماهر – وليد سليمان.





خط الهجوم: وليد أزارو.

يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم بث مباشر ON

تشكيل بتروجيت لمباراة اليوم

حراسة المرمى: على فرج.





خط الدفاع: إبراهيم القاضي - احمد عبد الرسول - محمد رضا - احمد السباعي.





خط الوسط: احمد العجوز - احمد عبد العال - على عيد - احمد مصطفى "لالا"- محمد فييرا.





خط الهجوم: محمود صلاح.