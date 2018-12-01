فييرا يتسلم تقريرا عن تدريبات مستبعدي الإسماعيلي

يتسلم البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، تقريرًا مفصلًا خلال الساعات القادمة عن تدريبات المستبعدين خلال فترة تواجد الفريق بدولة بوروندى.





وكانت بعثة الدراويش قد عادت فجر الجمعه بعد رحلة استمرت لمدة أسبوع تخللها مباراة الذهاب أمام فريق ميساجير دى نجوزى ضمن منافسات دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا.





ويذكر أن أيمن خليل مدير مدرسة الكرة بالنادى، قاد مران المستبعدين خلال هذه الفترة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية بجانب تأهيل المصابين.