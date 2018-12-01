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أردوغان يقترح على الرئيس بوتين عقد قمة ثانية حول إدلب السورية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:51 م
أردوغان يقترح على الرئيس بوتين عقد قمة ثانية حول إدلب السورية
أردوغان وبوتين
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وكالات
 

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة ثانية بشأن إدلب السورية على غرار القمة الرباعية.


وقال أردوغان: " أود أن أذكر بقمة إدلب التي عقدت مؤخرا في إسطنبول وشارك فيها أربعة دول (روسيا ، تركيا ، فرنسا ، ألمانيا). وناقشنا فيها الخطوات التي يتعين اتخاذها لحل الأزمة".


وأضاف الرئيس التركي: " أعتقد أنه من الصحيح عقد قمة ثانية".


من جهتهشكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على التقدم بحل العديد من القضايا، بشكل مشترك، مؤكداً أن تركيا تعتبر شريكاً موثوقاً لموسكو.


وقال بوتين خلال لقاء نظيره التركي، أردوغان، على هامش قمة العشرين بالأرجنتين: "أشكركم، بعد لقائنا الأخير في إسطنبول، نلاحظ أن هناك نشاط، بشأن تلك القضايا، التي لا يزال يتعين حلها".


هذا وعقدت قمة رباعية حول التسوية السورية، الشهر الماضي، في إسطنبول، بمشاركة رؤساء، روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا، فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، وإيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث بحث الأطراف على وجه الخصوص، الوضع في محافظة إدلب، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على نظام الهدنة هناك، كما أشاروا إلى ضرورة مكافحة الإرهاب ودعوا إلى تشكيل لجنة دستورية بحلول نهاية العام.

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