ملعب الإسماعيلية يغير موعد مران الدراويش

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، إقامة مران فريقه غدًا الأحد فى تمام الساعة السابعة مساءًا فى إطار إستعداداته للمواجهة القادمة فى البطولة الأفريقية.

يأتى ذلك بسبب إنشغال ملعب الإسماعيلية بإستضافة لقاء المصرى والجزيرة بمطروح ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالى لمواجهة فريق ميساجير دى نجوزى البوروندى مساء الأربعاء المقبل فى إطار إياب الدور التمهيدى الأول بدورى أبطال أفريقيا.

ويذكر أن طارق طه قاد الإسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب بعدما فاز الفريق بهدف نظيف خارج الديار.