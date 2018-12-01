تجليس نيافة الأنبا ماركوس على كرسي إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري (صور)

استقبلت إيبارشية دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد ظهر اليوم السبت، أسقفها الجديد، نيافة الأنبا ماركوس، والذي تم اختياره خلفًا لمثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوي، مطران دمياط الراحل.





أقيم حفل الاستقبال وطقس التجليس بدير القديسة دميانة بالبراري، بينما تستقبل نيافته مطرانية كفر الشيخ غدًا تليها مطرانية دمياط بعد غدٍ.





شارك في الاستقبال محافظ الدقهلية الأستاذ الدكتور كمال شاروبيم، وقيادات المحافظة المحلية والتنفيذية والدينية،كما شارك في حفل الاستقبال لفيف من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة.





يذكر أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية، قد اعلنت عن وفاة الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ، ورئيس دير القديسة دميانة بالبراي، في الأول من شهر أكتوبر الماضي، فور عودته من الخارج، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.